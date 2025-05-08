«Тиша» під обстрілами: хто зриває режим перимир’я

Попри оголошений Росією «режим тиші» з 8 по 11 травня, українські військові повідомляють про постійні обстріли з боку армії РФ. За словами бійців з підрозділів, що діють на Покровському напрямку та на півдні, вони мають чітке розпорядження відкривати вогонь лише у відповідь.

Зокрема, у бригаді на Херсонщині зазначають, що з початку дії «перемир’я» росіяни активно застосовують FPV-дрони. Аналогічна ситуація спостерігається і в іншому підрозділі Сил оборони на півдні, де ворог продовжує позиційні бої, використовує артилерію та безпілотники.

На Покровському напрямку українські воїни також діють лише у відповідь. Від опівночі 8 травня там зафіксували понад 10 порушень «режиму тиші» з боку РФ — зокрема артилерійські обстріли та скидання боєприпасів з дронів.

Це свідчить, що оголошене Росією «перемир’я» має радше пропагандистський, а не практичний характер. Фактична ситуація на фронті свідчить про одностороннє порушення так званого «перемир’я» з боку Росії. Це узгоджується з попереднім досвідом — наприклад, під час «великоднього перемир’я» — коли українські війська також мали інструкції відкривати вогонь лише у відповідь

Нагадаємо, наприкінці квітня Путін оголосив про одностороннє перемир’я до 11 травня, приурочене до параду в Москві 9 травня, та закликав Україну приєднатися. Втім, дії російських військ свідчать про порушення власних обіцянок.