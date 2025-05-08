У своєму зверненні до українців у День пам'яті та перемоги над нацизмом Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності рішучих дій проти російської агресії.

Він провів паралель з подіями 80-річної давнини, коли світ об'єднався для боротьби з нацизмом.

Зеленський підкреслив, що для встановлення миру необхідно, щоб Росія кардинально змінилася, або ж світ має змусити її до цього, як це було з нацистською Німеччиною. Він закликав до об'єднаних зусиль на всіх фронтах – військовому, дипломатичному та економічному – для протидії агресору.

Президент провів контраст між мирним життям на Майдані Незалежності в Києві та парадом у Москві, який, на його думку, є демонстрацією страху та цинізму. {C} Він звинуватив Росію у повторенні злочинів нацистів, нагадавши про звірства в Бучі та блокаду Маріуполя.

Зеленський підкреслив, що Україна вийшла з-під впливу російської пропаганди та пам'ятає внесок багатьох народів у перемогу над нацизмом. Він висловив упевненість, що зло не вічне, і окупанти врешті-решт залишать українську землю.