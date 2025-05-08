8 травня: День пам’яті та примирення

Сьогодні Україна разом з усім цивілізованим світом відзначає День пам'яті та примирення, день вшанування тих, хто боровся проти нацизму. Цей день – не про гучні святкування чи паради, а про усвідомлення жахливої ціни перемоги, про біль і втрати, про ті важливі уроки історії, які людство не має права забути.

Історія Другої світової війни для України – це складна картина, що включає і героїзм, і зраду, і глибоку трагедію. Це історія про зіткнення нацистського та комуністичного режимів, які безжально розривали Україну заради власних інтересів, нехтуючи цінністю людського життя.

Проте, незважаючи на всі ці жахи, український народ зробив вагомий внесок у перемогу над нацизмом. Ціна цієї перемоги – понад 8 мільйонів загублених українських життів, ціна миру, який так і не настав у повній мірі.

Сьогодні українці знову змушені боротися за свою свободу. І ця боротьба знову спрямована проти тоталітарної ідеології, яка намагається прикритися минулою перемогою, щоб виправдати нову агресію, спричинену чиїмись диктаторськими амбіціями.