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Суспiльство

Парламентська еліта: скільки заробляють голови комітетів Верховної Ради

Парламентська еліта: скільки заробляють голови комітетів Верховної Ради

 

Річний дохід голів парламентських комітетів Верховної Ради України у 2024 році коливався від 693 до 937 тисяч гривень. Такі дані містяться у поданих ними щорічних деклараціях.

Найвищу суму задекларував голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко — його річний дохід склав 937 тисяч гривень. Це — заробітна плата, яку він отримав за основним місцем роботи.

Загалом голови парламентських комітетів отримують заробітну плату, яка значно перевищує середню по країні. Сума їхніх доходів залежить від кількох чинників — стажу роботи, надбавок, премій, а також участі у засіданнях та комітетській діяльності.

Для порівняння, середньомісячна зарплата в Україні у 2024 році становила близько 17–18 тисяч гривень, тоді як щомісячні виплати головам комітетів можуть досягати понад 75 тисяч гривень з урахуванням усіх надбавок.

Хоча ці суми не є надзвичайно високими в контексті міжнародної практики, проте в умовах української економіки вони часто викликають суспільну увагу, особливо на тлі високого рівня недовіри до влади та запитів на прозорість у публічному управлінні.
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