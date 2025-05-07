У Києві створюють сучасний центр підтримки ветеранів (Фото)

У столиці розпочався масштабний проєкт з перетворення колишнього кінотеатру "Промінь" на сучасний багатофункціональний простір, призначений для підтримки українських ветеранів. Про це повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда.

Ініціатива реалізується громадською організацією "Київ Мілітарі Хаб" у тісній співпраці з міжнародною організацією Samaritan International. До важливої справи долучилися також партнери з Італії, Латвії, Австрії, Німеччини та України, а вагому підтримку надає мерія Риги – міста-побратима Києва.

Під час свого візиту до Києва представниця Ризької мерії Лінда Озола підкреслила важливість проєкту: "Ми усвідомлюємо нагальну потребу України в озброєнні. Однак, як громадська організація, ми спрямовуємо наші зусилля на реабілітацію та відновлення людей, адже саме вони стануть рушійною силою відбудови країни після нашої спільної Перемоги".

Наразі в приміщенні колишнього кінотеатру тривають демонтажні роботи, які є першим етапом капітального ремонту. Після завершення будівельних робіт оновлений центр стане повністю доступним та комфортним для своїх відвідувачів. Планується, що ветеранський хаб включатиме різноманітні функціональні зони, серед яких: