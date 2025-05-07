Російські БпЛА пошкодили понад 20 будівель на Полтавщині

На Полтавщині внаслідок атаки російських БПЛА пошкоджень зазнали 11 приватних будинків та 12 господарських споруд.

Про це повідомляє Полтавська ОВА, передає Укрінформ.

Зазначається, що зранку 7 травня у Глобинській громаді працювали сили та засоби ППО.

"Унаслідок падіння уламків БПЛА виникла пожежа в одному з житлових будинків, наразі її ліквідували. Пошкоджень зазнали 11 приватних будинків та 12 господарських споруд", - йдеться в повідомленні.

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Обійшлося без постраждалих.