У Трампа запропонували Україні прийняти депортованих з США іноземців

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до українського уряду з пропозицією прийняти на території України невизначену кількість осіб, депортованих зі Сполучених Штатів, які не є громадянами України. Про це повідомило видання Washington Post, посилаючись на наявні у нього документи.

Згідно з інформацією видання, ця пропозиція була передана наприкінці січня 2025 року через високопоставленого американського дипломата. Суть пропозиції полягала у розміщенні в Україні громадян третіх країн, попри триваюче повномасштабне російське вторгнення та нефункціонуючі через постійні ракетні атаки аеропорти.

Аналіз документів, отриманих журналістами, свідчить, що представник української сторони повідомив посольству США про надання відповіді після того, як уряд сформує свою позицію. Однак, якою була офіційна реакція Києва, у документах не уточнюється.

Зазначається, що аналогічні пропозиції були надіслані й іншим державам. За даними Washington Post, Україна не прийняла жодного з депортованих із США іноземців, і немає жодних ознак того, що Київ серйозно розглядав таку ініціативу.

Два українські посадовці на умовах анонімності підкреслили, що це питання не обговорювалося на урядовому рівні. Один із них заявив, що йому невідомо про будь-які політичні вимоги з боку США стосовно цього.

У заяві Державного департаменту США наголошується, що "постійна взаємодія з іноземними урядами" є "ключовою для протидії незаконній міграції та захисту американських кордонів". Водночас, відомство переадресувало запити щодо деталей пропозиції Україні до Міністерства національної безпеки США (DHS), яке не надало коментарів.

Washington Post також зауважує, що "ще до виборів 2024 року Трамп неодноразово висловлював готовність використовувати залежність України від американської військової допомоги для тиску на Київ. Після його вступу на посаду у січні 2025 року відповідна риторика посилилася".