Нічна атака на Київ: 2 загиблих, 8 постраждалих, серед них - 4 дітей

Внаслідок ворожої атаки на Київ уночі 7 травня 2 людей загинули, 8 постраждали, з них – 4 діти.

Рятувальники працювали у Святошинському, Солом’янському, Шевченківському та Дніпровському районах.

У Святошинському районі відбулося влучання уламків у 9-поверховий житловий будинок. Сталося загоряння квартир на 6, 7, 8 та 9 поверхах. Пожежу ліквідовано на площі 100 кв. м.

У ДСНС заявили таке: "Врятовано 5 людей – 1 дорослого та 4 дітей (3 дітей з опіками госпіталізували). Роботи з порятунку тривають".

У Солом’янському районі уламки БпЛА впали на відкриту територію.

У Дніпровському районі безпілотник впав на багатоповерховий житловий будинок, внаслідок чого відбулося часткове руйнування перекриття на 29-му та 30-му поверхах.

За даними рятувальників, обійшлося без загорання і потерпілих.

У Шевченківському районі відбулося падіння уламків БпЛА на 5-поверховий житловий будинок. Як наслідок – загоряння квартир на 3-му та 5-му поверхах. Неподалік від цієї локації розташоване Посольство США в Україні.

Під час гасіння виявлені тіла 2 людей. Пожежу ліквідовано.

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих у столиці зросла до 8.

"Госпіталізували ще одну жінку. До цього госпіталізували трьох дітей. Таким чином, наразі, ушпиталили чотирьох постраждалих. Чотирьом медики надали допомогу на місці. Загинули внаслідок ворожої атаки двоє мешканців столиці", – підсумував мер.

Фото: ДСНС