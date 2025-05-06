7 та 8 травня 2025 року оголошені Днями жалоби у Сумській громаді

Середа і четвер у Сумській громаді оголошені днями жалоби у зв’язку з російським ударом у вівторок, 6 травня, повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

"У зв’язку з трагедією, яка сталася 6 травня 2025 року внаслідок удару балістичної ракети по одному зі старостинських округів Сумської міської територіальної громади, 7 та 8 травня 2025 року оголошено Днями жалоби у Сумській громаді", - написав Кобзар в телеграм-каналі.

Сумська облпрокуратура повідомила, що проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 6 травня 2025 року близько 17:35 год окупанти завдали ракетного удару по центру одного з сіл в Сумській громаді.

Унаслідок атаки ворога на місці події загинула 20-річна дівчина. 41-річний чоловік та 6-річний хлопчик померли в лікарні. Ще 7 людей, серед яких 4 дітей - 3 дівчинки та 1 хлопчик, отримали поранення. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Сумській області.