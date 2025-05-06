За інформацією Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", російські окупаційні сили поставили собі за мету досягти адміністративних кордонів Дніпропетровської області на Новопавлівському напрямку до 9 травня. Про це заявив речник угруповання Віктор Трегубов в етері Суспільного 6 травня.

Водночас, за оцінкою представника ОСУВ "Хортиця", реалізація цих планів у визначені терміни є неможливою. "Так, вони йдуть до кордону з Дніпропетровською областю, але вже абсолютно очевидно, що вони не дійдуть до нього у вказані дати (до 9 травня — ред.)", — наголосив Трегубов.

Він також висловив сумніви щодо військової доцільності такої мети. "Я б сказав, навіть якби й дійшли, я не дуже розумію, навіщо. З військового погляду воно не має якогось виправдання, а з політичного — просто сказати, що ми зайняли два села і дійшли до адміністративного кордону — ну, ви великі молодці. Врешті дійшли за фактично 11 років війни, при тому, що від початку були не дуже далеко. Це не те, чим можна хвалитися", — зазначив речник.

Окрім того, Віктор Трегубов повідомив, що російським військам не вдасться здійснити обхід Покровська на Донеччині. За його словами, кілька місяців тому окупанти вже робили невдалу спробу обійти місто в напрямку Котлиного.

Зазначимо, що наприкінці квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також повідомляв про значне збільшення інтенсивності бойових дій з боку росіян, які зосередили основні зусилля на Покровському напрямку, прагнучи прорвати українську оборону та вийти на адміністративний кордон Дніпропетровської області. Однак, ОСУВ "Хортиця" вважає ці плани нереалістичними у заявлені терміни.