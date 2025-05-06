У столиці фіксують зростання захворюваності на COVID-19

Після періоду відносного спокою, коронавірусна інфекція знову демонструє зростання у столиці. За офіційними даними Київської міської державної адміністрації, оприлюдненими з посиланням на ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», за тиждень з 28 квітня по 4 травня у Києві зафіксовано помітне збільшення кількості випадків захворювання на COVID-19.

Незважаючи на загальне зниження захворюваності на респіраторні інфекції (грип, ГРВІ, COVID-19) на 4% порівняно з попереднім тижнем (7 905 випадків загалом), кількість підтверджених випадків COVID-19 зросла на 33,3%. За звітний період захворіли 12 осіб, серед яких троє дітей віком до 17 років.

Загалом, діти продовжують становити значну частину хворих на респіраторні інфекції у Києві – 5 085 випадків, що становить 64,3% від загальної кількості. Особливе занепокоєння викликає зростання захворюваності серед школярів на 9,5%, досягнувши 2 842 випадків. Кількість дорослих, які захворіли на респіраторні інфекції, навпаки, знизилася на 9,2% (2 820 осіб).

Щодо госпіталізації, то за тиждень було госпіталізовано 127 осіб, включаючи 96 дітей, що є меншим показником, ніж тижнем раніше. Однак, серед госпіталізованих дорослих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 одна особа опинилася в реанімації.

Позитивним моментом є відсутність летальних випадків від COVID-19 протягом звітного тижня. Це може свідчити про менш агресивний перебіг поточних штамів вірусу або ефективність заходів профілактики та лікування.

Ситуація із зростанням випадків COVID-19 вимагає від киян підвищеної уваги до протиепідемічних заходів, особливо в умовах поширення респіраторних інфекцій серед дітей.