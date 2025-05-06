Росія зосереджує значні військові зусилля на прикордонних територіях Сумської області, офіційно заявляючи про створення так званої "смуги безпеки". Українські Сили оборони активно протидіють цим спробам, утримуючи позиції та завдаючи втрат противнику на напрямку, який українське військове командування визначило як один з пріоритетних.

Заяви про формування "смуги безпеки" вздовж кордону на Сумщині лунають з Москви вже декілька місяців. Наприкінці квітня начальник російського генерального штабу Валерій Герасімов доповів ватажку рашистів Владіміру Путіну про нібито встановлення контролю над чотирма населеними пунктами та територією близько 90 квадратних кілометрів у Сумській області. Російська сторона стверджує, що ці дії спрямовані на "захист" власної території.

Українська сторона підтверджує активізацію російських військ на цьому напрямку. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ще на початку квітня публічно заявив про "фактичний початок" російського наступу на Харківському та Сумському напрямках. Першого травня він знову наголосив, що Сили оборони зосереджують "основні зусилля на стримуванні російського агресора на загрозливих напрямках", першим серед яких назвав саме Сумський.

Повідомляється про спроби російських військ просунутися вглиб території Сумщини з кінця зими. За даними українських джерел, ворог використовує тактику дій малими штурмовими групами, зокрема із застосуванням квадроциклів. Активні бойові дії точаться за прикордонні села, проте масштаби російського контролю над українською територією, заявлені Москвою, не знаходять повного підтвердження з незалежних джерел та різняться з оцінками української сторони.

Українські військові ефективно виявляють та знищують спроби противника прорвати кордон та закріпитися на нових позиціях. Попри постійні обстріли прикордонних населених пунктів та діяльність російських диверсійно-розвідувальних груп, Сили оборони України утримують лінію фронту та дають відсіч загарбникам, не дозволяючи їм розвинути заявлений наступ і створити повноцінну "смугу безпеки" на своїх умовах. Мета Кремля щодо створення значної буферної зони на Сумщині наразі не досягнута.