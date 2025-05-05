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Суспiльство

Українська армія може отримати ще дві системи Patriot

Українська армія може отримати ще дві системи Patriot

Україна цього літа може отримати ще дві системи протиповітряної оборони Patriot. Одна з них базується в Ізраїлі, ще одну систему може надати Німеччина або Греція.

Про це пише The New York Times з посиланням на слова чотирьох нинішніх та колишніх посадовців США.

У виданні зазначають, що система Patriot, яку Ізраїль планує передати Україні, є старішою моделлю. Її передадуть після капітального ремонту. Також західні союзники обговорюють логістику надання ще однієї системи Німеччиною або Грецією.

Проте американські посадовці відмовилися розповідати про ставлення президента США Дональда Трампа до рішення передати Україні нові системи ППО.

NYT зауважує, що українська армія має на озброєнні 8 систем Patriot, дві з них – перебувають на відновленні.

«З системою від Ізраїлю та однією від Німеччини чи Греції українські сили ППО матимуть загалом 10 Patriot», – додають у повідомленні.

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