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Суспiльство

Масована атака окупантів по Запоріжжю: 29 постраждалих, пошкоджені багатоповерхівки

Масована атака окупантів по Запоріжжю: 29 постраждалих, пошкоджені багатоповерхівки

1 травня в період з 22:05 по 22:20 російські війська завдали масованого удару БПЛА по Запоріжжю: пошкоджені багатоповерхівки, заклад освіти та об’єкт інфраструктури. Внаслідок нічної ворожої атаки постраждали 29 людей.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 589 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.

 
 
Війська рф здійснили 17 авіаційних ударів по Залізничному, Новоандріївці, Святопетрівці, Зеленому та Цвітковому. 349 БПЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Біленьке, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Також 9 обстрілів із РСЗВ накрили Оріхів, Гуляйполе, Новоданилівку та Чарівне. 214 артобстрілів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки та Павлівки.

Надійшло 142 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, автомобілів, гаражів.

Теги:

Запоріжжяатака рф
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