ЗСУ використовують тактику активної оборони — Сирський

Українські військовослужбовці використовують тактику активної оборони. Завдяки таким діям протягом місяця вдалося відновити загалом 115 позицій.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Основні зусилля зосереджені на стримуванні російських військ на загрозливих напрямках, насамперед — Сумському, Курському, Покровському та Новопавлівському.

«Це був ще один важкий місяць війни, що триває загалом уже 11 років. Але ми утримали стійкість оборони, не допустили критичних втрат і ворожих проривів», — пише Сирський.

Він відзначив, що засобами DeepStrike у квітні було уражено 62 цілі на території РФ — військові об’єкти, спроможності ВПК агресора.

Також триває масштабування підрозділів до бригад із посиленим безпілотним складником, комплектування пріоритетних штурмових полків, продовжується перехід на корпусну систему.

«Все це — на марші, в умовах інтенсивних бойових дій. Але в нас немає іншого вибору, ніж зміцнювати військо України і давати відсіч ворогу», — написав Сирський.