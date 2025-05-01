В адміністрації Трампа незадоволені діями радника Віткоффа, який фактично став «особистим послом» американського лідера при путіні та одноосібно веде переговори щодо росії та Близького Сходу. Про це повідомляють джерела New York Post.

Віткофф, який, окрім того, що обійняв портфель питань Близького Сходу, став фактичним особистим послом Трампа при президенті Росії Володимирі Путіні, бере участь у зустрічах високого рівня самостійно — і, як кажуть, навіть іноді покладався на кремлівських перекладачів — що є порушенням усталеної дипломатичної процедури.

«Будь-хто, хто веде такі переговори з Путіним, виграв би від того, що мав би досвід роботи з Росією у своїй команді та брав би їх із собою на зустрічі з Кремлем», – сказав про крок Віткоффа Джон Гарді, директор програми Фонду захисту демократії в Росії.

Член першої адміністрації Трампа був більш лаконічним.

«Хороший хлопець, але незграбний, чорт забирай, ідіот», – сказала ця людина про Віткоффа. «Він не повинен робити це сам».