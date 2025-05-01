Якщо адміністрація президента США Дональда Трампа вийде з мирних перемовин й прагнутиме зближення з Кремлем, то в Європейському союзі спрацює "план Б" щодо збереження санкцій проти Росії, над яким зараз працюють.

Як у Європі готуються до того, що Трамп можу вийти з перемовин

За словами голови європейської дипломатії Кая Каллас, американці зараз розмірковують над тим залишати Україну чи намагатися укласти угоду з росіянами, передає Financial Times.

Річ у тім, що речник державного секретаря США Марко Рубіо заявив, що якщо не буде прогресу, то США відступлять від посередницької діяльності в перемовинах.

Крім того, є побоювання, що можливе економічне зближення Вашингтону з Москвою вплине на деякі країни Євросоюзу, які також вимагатимуть скасувати санкції проти Росії.

В Європі висловлюють стурбованість ще й стосовно того, що США можуть дозволити своїм компаніям відновити співпрацю з Росією, натомість для європейських підприємств це заборонено.

Однак Каллас заявляє, що у Євросоюзі є "план Б" для збереження економічного тиску на Росію, наприклад, якщо Угорщина заблокує продовження санкцій.

Ми повинні працювати над "планом А", тому що якщо ви зосередитеся "на плані Б", тоді він станеться. Переговори з Вашингтоном та іншими міжнародними партнерами щодо збереження санкцій тривають,

– сказала Каллас.

Що буде якщо США залишить Україну

Кая Каллас прогнозує, що якщо Вашингтон залишить Україну, Європа зможе допомогти фінансово. Однак у військовій підтримці можуть бути прогалини, які буде важко заповнити.

Зараз в Євросоюзі зосереджені над тим, аби переконати американців, що результати війни в Україні в їхніх інтересах. Водночас пропозицію США щодо визнання Криму російським у Європі не приймуть.

Президент Трамп заявив, що хоче, щоб убивства припинилися. Він повинен тиснути на того, хто вбиває,

– додала дипломатка.