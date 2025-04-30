Україна та США на порозі підписання масштабної угоди про природні ресурси

Україна готується до знакового кроку у зміцненні економічного партнерства зі Сполученими Штатами. За інформацією Bloomberg, посилаючись на джерело, знайоме із ситуацією, вже сьогодні, у середу, 30 квітня, може бути підписана угода щодо природних ресурсів.

Проєкт документа, як повідомляється, остаточно узгоджений. Міністерка економіки України Юлія Свириденко, за даними джерела, вирушила до Вашингтона для його підписання.

Ключовою метою цієї угоди є створення сприятливих умов для залучення інвестицій США у видобувну галузь, енергетику та супутні технології в Україні. При цьому Вашингтон визнає, що положення угоди не суперечитимуть євроінтеграційним прагненням України.

Важливим моментом, який відзначає видання, є згода США враховувати як внесок до спільного фонду лише ту військову допомогу, яка буде надана Україні вже після підписання угоди. Попередня допомога не включатиметься.

В угоді наголошується, що вона має на меті "зміцнити стратегічне партнерство між сторонами для довгострокової відбудови та модернізації України у відповідь на масштабні руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням Росії".

Водночас, джерело Bloomberg зазначає, що дві додаткові технічні угоди, які деталізуватимуть механізми функціонування спільного фонду, ще потребують узгодження.