Америка та Україна домовились не зараховувати вже надану допомогу США в угоді про корисні копалини

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом заявив про домовленість щодо того, що в угоді про корисні копалини не зараховуватиметься допомога Сполучених Штатів, яка була надана до підписання документа.

Про це Шмигаль зазначив у неділю, 27 квітня, в Telegram.

Він також повідомив, що під час зустрічі з американським міністром були чітко визначені українські «червоні лінії» щодо угоди.

«Над документом працюють юридичні команди. Маємо хороший прогрес. Головне — чітко визначили наші червоні лінії», — зазначив український міністр.

Він зауважив, що договір має відповідати європейським зобов’язанням, не суперечити Конституції й законодавству України та бути ратифікованим Верховною Радою.

Угода про критичні мінеральні ресурси між Україною та США — що відомо

Україна і США мали підписати рамкову угоду щодо рідкісноземельних металів 28 лютого.

У документі йшлося про зобов’язання почати переговори із США про другу, більш детальну угоду, яка регулюватиме роботу Інвестиційного фонду відновлення України — двосторонньої структури, яку мали б створити Україна і США і куди Україна мала б вкладати 50% майбутніх доходів від нових розробок корисних копалин. Водночас на поточні доходи Нафтогазу та Укрнафти дія угоди не повинна була поширюватися.

Підписання угоди було скасовано після перепалки президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа і віцепрезидента США Джей Ді Венса в Білому домі.

27 березня народний депутат України Ярослав Железняк розповів, що американська сторона вже передала Україні новий проєкт угоди про корисні копалини, який мають ратифікувати у Верховній Раді. Він датований 23 березня, і в ньому нібито йдеться про доступ США до всіх копалин у всій Україні, включно з поточними та майбутніми розробками.