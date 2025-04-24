Країна-агресор повернула тіло закатованої журналістки Вікторії Рощиної

В Україну повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула у російському полоні.

Про це заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко повідомив у інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Її тіло повернуто в межах нещодавньої репатріації наприкінці лютого цього року. За допомогою ДНК-експертизи ідентифіковано її особу", — сказав Тимченко.

Вікторія Рощина перебувала на фронті від початку повномасштабного вторгнення. 16 березня 2022 року стало відомо про перше затримання журналістки. Її утримували представники російської Федеральної служби безпеки. Тоді вона перебувала в окупованому Бердянську. 22 березня російські військові звільнили Рощину з полону, змусивши записати відео, де вона каже, що не має претензій до спецслужб РФ.

Міжнародний фонд підтримки жінок у ЗМІ повідомив, що Вікторія Рощина зникла 3 серпня на окупованій території, звідки вела репортаж. Родина журналістки боялася, що її утримують росіяни.

За словами її батька, 27 липня Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію) за три дні. Коли рідні розмовляли з нею 3 серпня, журналістка повідомила, що пройшла кілька днів прикордонних перевірок, але не сказала, де саме перебуває.

Спершу заяву про її зникнення подали українським правоохоронним органам 12 серпня. Родина також зареєструвала офіційну справу про зникнення в СБУ, Міністерстві реінтеграції та в Офісі омбудсмена 21 вересня.

"Українська Служба безпеки підтвердила нам, що Вікторію взяли в полон росіяни. Посадовці кажуть нам, що в російських в’язницях є багато "заморожених" українських арештантів, серед яких може бути й вона", – зазначив батько журналістки.

Про смерть Вікторії стало відомо 10 жовтня. Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі Суспільному повідомив, що Вікторія Рощина була у списках на обмін і найближчим часом мала повернутися додому. 11 жовтня в Офісі генпрокурора повідомили, що у звʼязку з інформацією про смерть української журналістки Вікторії Рощиної у РФ, кримінальне провадження, відкрите за фактом її зникнення, докваліфіковано. Тепер йдеться про воєнний злочин, поєднаний з умисним вбивством.

Вікторія Рощина працювала на "Українському радіо", "UA:Перший", hromadske, в "Українській правді", "Новости Донбасса", "Цензор.нет" та "Радіо Свобода". У 2022-му вона отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду "За мужність у журналістиці".