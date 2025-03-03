Генерал-майор Михайло Драпатий призначив перевірку через трагедії на полігоні в Черкаському.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Як зазначив у повідомленні, війна потребує швидких рішень, відповідальності та нових стандартів безпеки, оскільки через це Україна втрачає більше, ніж має.

«Трагедія на полігоні — це жахливий наслідок ворожого удару», — написав він.

Драпатий додав, що від усього серця висловлює найщиріші співчуття родинам загиблих, побратимам і всім, хто знав наших воїнів.

Окрім цього, зазначив, що наразі відбувається розслідування, яке має з’ясувати обставини трагедії. Її не вдасться сховати у бюрократичних паперах, а також виправдати винного у цьому.

«Кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен, хто не ухвалював їх вчасно — усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами», — додав генерал-майор Михайло Драпатий.

Генерал написав, що вимагає найсуворішого покарання тих, хто безвідповідально, недбало та формально на третій рік війни виконують свої обов’язки, тих, хто «затягує» військових у застарілі процедури та самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих.

Наприкінці повідомлення він додав, що закликає всіх генералів, офіцерів, сержантів та солдатів Сухопутних військ Збройних Сил України позбутися формалізму, бюрократії та легковажності, оскільки кожен із них несе відповідальність за життя своїх побратимів — і в бою, і в тилу.

Нагадаємо, що 2 березня народна депутатка України Мар’яна Безугла повідомила про загибель військовослужбовців, журналіст та головний редактор Цензор.нет Юрій Бутусов у своєму випуску уточнив, що мова йде про удар по навчальному центру на Дніпропетровщині.

Атака відбулася на відстані 130 км від лінії бойового зіткнення.

Удари коригувалися російським розвідувальним БПЛА, який не був збитий через відсутність відповідних засобів.