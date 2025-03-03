Про це пише військовий портал Defense Express.

Мова не йде про нові пакети озброєння, оскільки вони не були передбачені на 2025 рік. Риторика Трампа та його адміністрації, а також республіканців, вже до зустрічі з Зеленським 28 лютого, прямо вказувала, що США не планують надавати Україні зброю.

Пентагон мав на рахунках 2,3 млрд доларів на закупівлю озброєння за програмою PDA. Більша частина цих коштів призначена для боєприпасів: артилерії, ракетних систем, протиповітряної оборони та протитанкової зброї.

<p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 21px; margin-top: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, -apple-system, BlinkMacSystemFont, " segoe="" ui",="" "helvetica="" neue",="" arial,="" "noto="" sans",="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" symbol",="" emoji";="" font-size:="" 20px;"="">Проте найбільшу загрозу становить припинення постачання за програмою USAI, через яку вже було виділено близько 30 млрд доларів із загальних 65,9 млрд доларів допомоги з 2022 року. Програму було розраховано до 2026 року, але ще не вся допомога була передана. Важливою частиною цих коштів є боєприпаси, на які було витрачено близько 10 млрд доларів.