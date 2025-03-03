Про це пише військовий портал Defense Express.
Пентагон мав на рахунках 2,3 млрд доларів на закупівлю озброєння за програмою PDA. Більша частина цих коштів призначена для боєприпасів: артилерії, ракетних систем, протиповітряної оборони та протитанкової зброї.
<p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 21px; margin-top: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, -apple-system, BlinkMacSystemFont, " segoe="" ui",="" "helvetica="" neue",="" arial,="" "noto="" sans",="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" symbol",="" emoji";="" font-size:="" 20px;"="">Проте найбільшу загрозу становить припинення постачання за програмою USAI, через яку вже було виділено близько 30 млрд доларів із загальних 65,9 млрд доларів допомоги з 2022 року. Програму було розраховано до 2026 року, але ще не вся допомога була передана. Важливою частиною цих коштів є боєприпаси, на які було витрачено близько 10 млрд доларів.
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