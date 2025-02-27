Президент Франції Еммануель Макрон під час свого візиту в Білий дім 24 лютого не зміг одержати конкретних запевнень від американського лідера Дональда Трампа щодо гарантій безпеки США для України, у ЄС стурбовані.

Про це пише Politico з посиланням на офіційних осіб і дипломатів Європейського Союзу.

У середу, 26 лютого, під час екстреної відеоконференції Макрон поінформував лідерів ЄС про підсумки свого візиту до Вашингтона.

За словами дипломата ЄС, ім'я якого видання не розкриває, президент Франції повідомив, що Трамп не дав жодних чітких обіцянок щодо механізму безпеки.

«Тож, дійсно, стратегічна двозначність у цьому питанні зберігається», — цитує Politico свого співрозмовника.

Видання нагадує, що попри те, що Сполучені Штати та Росія ведуть переговори про закінчення війни без участі Європи та Києва, європейські столиці, зокрема Париж і Лондон, намагаються організувати миротворчу місію для України на випадок досягнення угоди.

Гарантії безпеки, які дозволять запобігти новому нападу Росії, залишаються одним із ключових питань.

Однак Трамп, як і раніше, не дав однозначної відповіді на питання про гарантії, які можуть надати США, попри угоду про ресурси, що може бути підписана найближчим часом.

Попри те, що адміністрація Дональда Трампа ясно дала зрозуміти, що війська США не будуть залучені, європейці не втрачають надії, що Америка зможе запропонувати іншу підтримку. Наприклад, протиповітряну оборону, військову логістику, розвіддані.

«Це була марна трата часу», — заявив високопоставлений чиновник ЄС щодо візиту Макрона до Білого дому.

Певний рівень участі США в будь-якому європейському військовому розгортанні в Україні має вирішальне значення, зазначає Politico. Європейські лідери, збентежені через невизначеність дій США в Україні, намагаються виробити спільну позицію. У неділю в Лондоні має відбутися зустріч прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, який також відвідає Білий дім, і лідерів ЄС. На цій зустрічі обговорюватимуть спільні плани в галузі оборони та безпеки.

Потім, 6 березня, відбудеться засідання Європейської ради.

Також обговорюється можливість призначення спеціального представника ЄС, який братиме участь у будь-яких мирних переговорах від імені блоку.

Зі свого боку Трамп усе ще не виявив інтересу до участі європейців у переговорах, які він веде з Росією, констатували в Politico.