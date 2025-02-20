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Трамп хоче позбутися Зеленського: в Україні відкрився новий фронт, цього разу — із Заходу, про це пише The Economist.

«Схоже, що Трамп хоче позбутися Зеленського, який йому ніколи не подобався і якого він вважає складною людиною. Річ не у виборах, а в тому, щоб позбутися Зеленського», - каже колишній дипломат. 
Депутат від опозиції описує відчуття «передчуття біди» в парламенті, оскільки депутати готуються до того, що їм, можливо, доведеться голосувати за принизливу угоду про припинення вогню.
Навіть якщо Україна вийде з протистояння, на країну чекає боротьба за виживання. Населення, політики і військові виснажені. Сотні тисяч людей загинули або дістали поранення. 
Третина з 4,3 млн українців, які втекли до Європи, молодше 18 років, і багато хто з них ніколи не повернеться.
Угода без довгострокової безпеки змусить ще більше батьків відправляти своїх дітей за кордон, посилюючи і без того виражене демографічне неблагополуччя України.
Трамп може скоротити або припинити військову допомогу Україні, скасувати санкції проти Росії та обмежити інші важливі підтримки, такі як цілевказівка в реальному часі та використання Starlink для зв'язку на полі бою, щоб добитися того чого він хоче.
Зеленський, попри свою популярність, може програти на майбутніх виборах Залужному, екс-головкому ЗСУ, з перевагою від 30 до 65%.
ForUm

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