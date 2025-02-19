США збережуть санкції проти Росії

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України санкції проти агресорки стали жорстокішими та масштабнішими. Західні журналісти оцінили, чи можуть США їх скасувати.
Видання пише, що відповідну заяву Рубіо зробив після перемовин у Саудівській Аравії 18 лютого. Він раніше також зазначав, що будь-яка угода про припинення війни вимагатиме поступок від усіх сторін, у тому числі у питанні санкцій.
Він також вважає, що підписання такої угоди відкриє "неймовірні можливості від партнерства з росіянами, в геополітичному плані з питань, що становлять спільний інтерес, і, відверто кажучи, в економічному плані."
Рубіо розуміє, що зняття санкцій з Росії ускладнить намагання Європи створити економічну ізоляцію Росії.
Колишня високопосадовиця розвідки США та директорка Програми трансатлантичної безпеки Центру нової американської безпеки Андреа Кендалл-Тейлор занепокоєна можливим переглядом підходу адміністрації США.
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