США збережуть санкції проти Росії

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України санкції проти агресорки стали жорстокішими та масштабнішими. Західні журналісти оцінили, чи можуть США їх скасувати.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що санкції проти Росії не скасовуватимуть принаймні до досягнення угоди про припинення війни в Україні. Про це пише Bloomberg .

Видання пише, що відповідну заяву Рубіо зробив після перемовин у Саудівській Аравії 18 лютого. Він раніше також зазначав, що будь-яка угода про припинення війни вимагатиме поступок від усіх сторін, у тому числі у питанні санкцій.