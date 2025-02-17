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Жертвою злочинної діяльності керівника поліції Закарпаття Колесника та його поплічників в ТЦК може стати Іван Данацко.

Як пише блогер Семен Нюров, місцевого жителя, який займався розслідуванням незаконної діяльності Ярослава Колесника, піддають психологічним тортурам та фізичному насильству в ТЦК. І, окрім порушення ст. 364 КК України "зловживання владою або службовим становищем" причетним може бути інкримінована ст. 120 КК України "доведення до самогубства".  

Івана Данацко, якому виповнилося  вже 58 років і є, фактично, не придатним до служби, не приймає жодна військова частина. Але його вже декілька тижнів утримують в жахливих умовах місцевого ТЦК під тиском генерала Колесника.

За інформацією правозахисників Іван Данацко вже намагався вчинити соїцид в знак протесту проти незаконних дій поліції та ТЦК. Це підтвердили на засадах анонімності і наші джерела в Ужгородському ТЦК.  

Також з’явилося  повідомлення, що раніше незаконного затриманого підприємця Павла Зейкана з Ужгородського ТЦК перевезли в ТЦК міста Чоп. Його теж відмовляються приймати у військових підрозділах через непридатний стан здоров’я.

Місцеві жителі б’ють на сполох і вимагають негайного втручання. Наразі в регіоні на повну включили каральний механізм екстреної мобілізації неугодних генералу Колеснику  людей та відправлення їх без підготовки на передову.  
ForUm

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