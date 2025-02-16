Між ЗСУ та НАТО виник "конфлікт": військові Альянсу критикують тактику України за радянщину, це ледь не призвело до стрілянини між британцями та українцями, — The Sunday Telegraph.

Джерела в британському оборонному відомстві звинувачують українську армію у надмірних витратах західної зброї та техніки через застосування радянських підходів до війни.

Українські сили поєднують надане НАТО озброєння зі стратегією, що базується на масованому вогневому впливі, замість точкових ударів, на яких будується військова доктрина Альянсу.

Внаслідок цього, значна кількість західного озброєння використовується не за призначенням, що призводить до значних втрат дорогої техніки.

Один із британських військових інструкторів, який навчав українських військових, повідомив, що Київ використовує британські протитанкові комплекси NLAW як дешеві радянські РПГ. NLAW – це сучасна протитанкова ракета одноразового використання, яка коштує близько 20 000 фунтів стерлінгів за одиницю.

Українським військовим було доручено надати відеозаписи коректного використання цієї зброї. Отримані кадри засвідчили, що вони застосовували її хаотично, запускаючи одразу кілька NLAW у напрямку російських позицій, щоразу витрачаючи понад 100 000 фунтів стерлінгів на один залп.

Військові експерти НАТО вважають, що використання Україною західної зброї за радянськими стандартами зменшує її ефективність і створює ризик виснаження запасів боєприпасів у країнах-партнерах.

Українські війська, за словами джерел, ніколи не мали достатньо часу для повноцінного опанування тактики НАТО. Британські інструктори порівнюють їхню підготовку зі скороченими курсами резервістів, де місяці навчань згортаються у двотижневі програми.

Серед українських військових була й пряма недовіра до доктрини НАТО. Деякі з них вважали, що західні методи не відповідають реаліям фронту, які не мали аналогів у бойовому досвіді союзників. Це призвело до ситуацій, коли інструктори британської армії в Україні відчували загрозу фізичного насильства з боку місцевих бійців і навіть тягнулися до зброї.

Українські підрозділи неодноразово кидали на полі бою Javelin, які можна використовувати повторно. Вартість кожної з них перевищує 100 000 доларів США, а їхні запаси у Британії не будуть поповнені до 2027–2028 років. За словами джерел у російській армії, вони регулярно знаходять західну зброю, яку залишили українці.

Росіяни тепер, ймовірно, мають більше Javelin, ніж британська армія.

Підтримка України базується на брехні, оскільки Київ не виконує зобов’язань щодо ефективного використання переданої зброї.

Крім проблем із тактикою, британські джерела повідомляють про корупційні випадки під час підготовки українських військ. Час від часу зникали вантажівки з обладнанням, а бронетехніка, яка прибувала у військові частини, не мала ключових деталей, "включно з ременями безпеки".