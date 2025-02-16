Угрупування, в яке входять відомі адвокати Анна Даніель та Вікторія Медведська, нотаріус Максим Нельзін, а також три судді Голосіївського суду – його голова Вікторія Хоменко, її заступниця Наталія Дмитрук та суддя Алеся Митрофанова – використовують схему з захоплення нерухомості людей, які поїхали від війни.

Про це повідомляє політолог Олексій Вороненко у своєму блозі у виданні «Кореспондент».

«Схема аферистів проста: знаходять покинуті квартири, садиби чи земельні ділянки, крадуть документи на них або роблять фальшивки, потім нібито від імені біженців пишуться заяви про переоформлення права власності на нерухомість в Україні. Справжні власники навіть не підозрюють, що повернувшись додому виявляться бомжами. Розслідувачі назвали прізвища аферистів. Нотаріус з Ірпеня Максим Нельзін, адвокатки Анна Даніель і Вікторія Медведська, суддя Голосіївського суду Наталія Дмитрук та інші. На всіх - тавро нема де ставити. Максим Нельзін, депутат Ірпінської міської ради від президентської фракції «Слуга народу», відомий «чорний» нотаріус, якого в списки Зе-команди привів державний зрадник «Буратіно»-Дубінський. Задовго до депутатства про Нельзіна гриміла погана слава. Йому закидали участь у схемах незаконної забудови річок Романівка і Стоянка, оформлення договорів про купівлю-продаж земельних ділянок у Національному парку «Біличанський ліс». Він став монополістом на ринку «сірих» нотаріальних схем із нерухомістю та землею в Приірпінні», - зазначає експерт.

За його словами, одна із адвокаток, Анна Даніель, має власне адвокатське бюро за кілька кроків від Хрещатика.

«А коли владу в країні взяли «зелені» монобільшовики, Даніель перебігла помічницею до «слуги» Євгена Петруняка. Це той, якого впіймали прямо в сесійній залі за переглядом жіночих принад на телефоні. Зв’язок із депутатами – «дах» Даніель. А офіс майже на Хрещатику та ще й неподалік від Офісу Президента – прикриття. У Даніель є подруга, також адвокатка Медведська. Не така козирна, як Аня з Хрещатика, проте журналісти у своєму розслідуванні звернули увагу на цікаву деталь, - адвокатка постійно змінює географічну дислокацію. Не спрацьовується з іншими, від чогось або когось втікає чи просто замітає сліди?», - говорить Олексій Вороненко.

«Заключний цвях у схемі – ухвала задіяних у ній суддів Голосіївського суду Києва. Стук по столу і… була квартира ваша, стала наша. Серед задіяних суддів розслідувачі помітили Наталію Дмитрук, доньку колишнього депутата Київради, а раніше головного міліціонера Московського району столиці Юрія Дмитрука. А ще він був рєшалой у Київраді в часи Льоні-космоса та головним помічником тодішнього міністра юстиції Оніщука, який зараз очолює школу суддів. Так от цю доньку Дмитрука звинувачували у знятті арешту з грошей білоруського диктатора Лукашенка, які лежали в українських банках. І не тільки в цьому. Коли читаєш про такі схеми та ще й розумієш, що це все відбувається під час війни, відчуваєш шок і сором. У перші місяці повномасштабного вторгнення українці ловили мародерів, прив’язували до стовпів і фотографували. Іноді ще й гамселили. То до чого ми докотилися за три роки війни, що у нас безкарним лишається мародерство нотаріусів, адвокатів і суддів?!», - резюмує політолог.