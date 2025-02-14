Tatarigami, військовий оглядач, OSINT- і GEOINT-аналітик, засновник Frontelligence Insight пише про те, що США пропонують Україні вкрай невигідну угоду, при цьому не обіцяючи жодних гарантій. Texty.org.ua наводять переклад треду аналітика. Нижче його пряма мова.

Виходячи з прямих заяв президента Трампа, очікується, що Україна має «повернути» 500 мільярдів доларів у вигляді ресурсів. Це не було сформульовано як торгівля новим озброєнням в обмін на ресурси, а скоріше, як висловився Трамп, «ми отримаємо всі ці гроші, і я хочу їх повернути».

Тим часом радник з питань національної безпеки Волц заявив, що Європа нестиме повну відповідальність за безпеку України, зазначивши, що гарантії безпеки є «суто» європейським питанням. Крім того, голова Пентагону Піт Хегсет підтвердив, що американських військових не буде в Україні.

Основними проблемами України зараз є:

– Нестача піхоти

– Організаційна неефективність

Основна причина втрат з обох сторін у 2024 та 2025 роках — це безпілотники: «дрони-бомбери» та FPV-дрони, яких США не постачають. Більшість безпілотників придбано за рахунок пожертв, прямих закупівель, українських коштів або іноземних кредитів та інвестицій.

США безпосередньо не постачають ці безпілотники. За вартість одного американського баражувального боєприпасу Switchblade 300 Україна могла б придбати приблизно 55-80 безпілотників FPV, що було б набагато ефективніше.

Протягом декількох місяців наша команда отримувала повідомлення про переведення особового складу з підрозділів протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби, протитанкових, артилерійської розвідки та безпілотників у піхоту. Деякі підрозділи отримали наказ перевести 50% особового складу в піхоту. У деяких випадках обладнання, надане Заходом, використовується не повністю, оскільки підготовлений персонал був переведений на інші посади. У цьому контексті додавання нових танків «Абрамс» або «Свитчблейдів» за завищеними цінами не допоможе розв’язати проблему.

Так, Україна все ще потребує ключових систем, таких як ракети HIMARS, артилерійські снаряди, розвідувальні дані, Starlink та інші критичні активи. Але ніщо з цього не виправдовує «відплату» в 500 мільярдів доларів, що робить запропоновану угоду жахливою для України. Без надійних гарантій безпеки, таких як НАТО або американський військовий контингент, війну неможливо зупинити.

Паперові гарантії з боку США мають невелику цінність, як це вже показав Будапештський меморандум. Якщо Європа має забезпечити безпеку України, то навіщо Україні взагалі укладати угоду зі Сполученими Штатами? Чому б не домовитися безпосередньо з Європою про безпеку і ресурси, замість того, щоб залучати посередника з надмірно високими цінами?

Наразі питань набагато більше, ніж відповідей, але ясно одне: Вашингтон не має реального плану. Нинішні пропозиції не позиціонують США як стратегічну противагу Росії — натомість вони припускають, що Росія збереже окуповані території та отримає послаблення санкцій, тоді як Україна буде пограбована Трампом.

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14 лютого ЗМІ повідомили, що Україна доопрацювала драфт угоди про рідкісноземельні метали і передала її США.

Американські пропозиції стосовно доступу США до рідкісноземельних матеріалів України до Києва привіз міністр фінансів Скотт Бессент.

Під час телефонної розмови Володимир Зеленський та Дональд Трамп начебто домовилися, що Україна доопрацює проєкт меморандуму щодо партнерства та передасть його американцям.

Крім того, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю американському виданню Politico повідомив, що Україна запропонувала ЄС спільно видобувати рідкісноземельні метали, поклади яких має. Зокрема, йдеться про запаси урану, літію і титану.

Шмигаль наголосив, що Україна володіє 22 з 30 критичних для ЄС корисних копалин. Зокрема, Україна займає перша місце в Європі за запасами урану, має найбільші запаси літію в Європі та знаходиться серед світових лідерів за запасами титану.

Як повідомлялося, Дональд Трамп заявив, що Україна має надати США доступ до рідкоземельних елементів в обмін на подальшу підтримку. Проте насправді головний інтерес міжнародних гравців спрямований не лише на рідкоземельні метали, яких в Україні небагато, а й на інші стратегічні копалини – титан, літій, нікель та кобальт.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна начебто вже погодилася надати Сполученим Штатам доступ до рідкісноземельних корисних копалин на 500 мільярдів доларів в обмін на військову допомогу.