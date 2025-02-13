Датська розвідка попередила про загрозу великої війни в Європі через 5 років після припинення боїв в Україні.

Згідно з доповіддю Датської служби зовнішньої розвідки, росія може розпочати масштабну атаку на країни Європи через п’ять років після завершення війни в Україні. Загроза зростає, якщо кремль побачить, що НАТО ослаблене або політично розділене.

росія вже зараз активно переозброює свою армію, щоб підготуватися до можливого протистояння з Альянсом. Підтримка з боку Китаю, Північної Кореї та Ірану дозволяє москві перенаправляти ресурси на переозброєння. Проте, за оцінками датської розвідки, кремль не планує розпочати війну проти НАТО до тих пір, поки співвідношення сил не зміниться на його користь.