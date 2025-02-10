Генеральний директор Єврокомісії з питань сусідства та переговорів про розширення (NEAR), Герт Ян Копман заявив, що Україні слід подумати над змінами в регулюванні воєнного часу.

Про це він сказав під час конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного", його слова наводяться у статті "Європейської правди".

Європосадовець визнав, що запровадження воєнного стану змінило певні демократичні процедури, зважаючи на безпекові виклики.

"Очевидно, Україна повернеться до конституційної нормальності після того, як війна завершиться і воєнний стан скасують. Але я дійсно раджу вам вже зараз вивчити необхідність та пропорційність тих обмежень воєнного стану, які діють зараз. Детально вивчити!" – сказав він, звертаючись до присутніх депутатів.

При цьому Копман не став деталізувати, у яких саме питаннях щодо регулювання воєнного часу ЄК чекає на зміни.