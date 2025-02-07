В Україні більше не буде строкової служби, про це повідомин нардеп Гончаренко.

Уряд погодив відповідний проєкт указу Президента.

Які зміни мають запрацювати:

Кар’єра після війни — військові отримуватимуть звання та посади за конкурсом (за рейтингом), а не лише за вислугу років.

Ротації — військових переводитимуть на інші посади, щоб вони набиралися досвіду.

Нові правила контрактів — упорядкують систему підписання та продовження контрактів.

Нові види служби — додаються базова військова служба та служба резервістів.

Строкової служби більше не буде — цей формат скасовують.

Ці зміни — частина великої реформи стандартів НАТО. Але багато з них запрацюють лише після війни”, — зазначив нардеп.