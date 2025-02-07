В Україні більше не буде строкової служби, про це повідомин нардеп Гончаренко.
Уряд погодив відповідний проєкт указу Президента.
Які зміни мають запрацювати:
- Кар’єра після війни — військові отримуватимуть звання та посади за конкурсом (за рейтингом), а не лише за вислугу років.
- Ротації — військових переводитимуть на інші посади, щоб вони набиралися досвіду.
- Нові правила контрактів — упорядкують систему підписання та продовження контрактів.
- Нові види служби — додаються базова військова служба та служба резервістів.
- Строкової служби більше не буде — цей формат скасовують.
Ці зміни — частина великої реформи стандартів НАТО. Але багато з них запрацюють лише після війни”, — зазначив нардеп.
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