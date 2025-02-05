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Стало відомо про вибух біля будівлі ТЦК у Кам'янці-Подільському Хмельницької області. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на слова інспекторки з комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції Вінцарської.

Попередньо, загинув чоловік, четверо людей поранені.

Серед поранених двоє лікарів, військовослужбовець і перехожа. Стан середньої тяжкості. 

Загинула особа, яка принесла сумку нібито, щоб передати військовозобовʼязаному, - цю інформацію підтвердив мер міста Михайло Посітко
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