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У Гренландії призначили дострокові вибори до парламенту на 11 березня. 

Про це пише The Guardian.  

Зазначається, що таке рішення ухвалили на тлі заяв президента США Дональда Трампа. Майбутня виборча кампанія зосередиться на незалежності від Данії та захисті від претензій США.

Видання пише, що згідно з опитуваннями, більшість населення підтримує ідею повного суверенітету.

Раніше  в опитуванні центру Verian йшлося про те, що 85% жителів Гренландії виступають проти приєднання до США.
ForUm

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