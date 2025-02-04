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Російські війська продовжують наступальні операції на сході України і, за оцінками аналітиків ISW, не планують припиняти їх щонайменше до осені

Зазначається, що особливо активні бойові дії тривають на лінії «Куп’янськ — Борова — Лиман».

«путін будує свою стратегію війни на безперервному виснажливому тиску, розраховуючи на довготривалу кампанію. кремль не зацікавлений у мирних переговорах, бо ставку зроблено на затяжний конфлікт», — йдеться у повідомленні.
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