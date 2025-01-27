Європа зберігає обережний оптимізм щодо заяв Трампа стосовно підтримки України, пише Politico.

Хоча його позиція щодо Гренландії та торгових воєн викликає занепокоєння у ЄС, обіцянки нових санкцій проти рф у разі відмови від угоди про припинення війни дають надію.

Трамп формує команду з «‎яструбів‎» щодо росії, закликає НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП та тисне на путіна в публічному просторі. Це сприймається як сигнал, що він розуміє важливість підтримки України й НАТО. Однак його непередбачуваність і деякі скептики в адміністрації щодо подальшої допомоги Україні все ще викликають занепокоєння.

Politico також зазначає, що в ЄС стурбовані тим, що адміністрація Трампа заморожує стосунки з ЄС на користь національних лідерів і міністрів. Наприклад, жоден високопоставлений представник ЄС не був запрошений на президентську інавгурацію, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні взагалі була єдиним лідером країни-члена Євросоюзу.