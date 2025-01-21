Трамп зрозумів, що швидка перемога в Україні неможлива, і реальність війни виявилась складнішою, про це пише CNN.

Саме тому Трамп жодного разу не згадав Україну під час промови 20 січня, вказують журналісти.

Тепер, коли Трамп офіційно здобув виконавчу владу, він обирає не коментувати свою позицію та терміни завершення війни. Це найбільш розумний крок, оскільки складне завдання не потребує додаткового тиску у вигляді публічних прогнозів.

Також відсутність згадок про Україну може свідчити про готовність до довготривалого процесу досягнення миру.

"В перспективі може зіграти на руку путіну, кремль, скориставшись втомою Заходу, ослабленням єдності серед союзників та спробами знайти швидке, але невигідне для України рішення, може посилити свої амбіції" - йдеться в статті.