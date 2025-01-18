Депутатка ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) Катрін Ебнер-Штайнер закликала виселити з Німеччини всіх українців. На її думку, Україна має «достатньо території» для своїх співгромадян.

Депутатку цитує видання Sueddeutsche Zeitung.

Так, Ебнер-Штайнер заявила, що тільки «Альтернатива для Німеччини» може вивести Баварію «на правильний шлях» і звільнити людей «від задухи старої партійної держави».

Щодо українських біженців у Німеччині депутатка заявила, що всі вони повинні «негайно» покинути країну. На її думку, Україна є достатньо великою державою і має «достатньо територій» для біженців. Наразі в Баварії живуть близько 200 тисяч українців.

Разом із цим вона закликала звести паркани на кордонах Німеччини, а біженці повинні отримувати допомогу лише в «натуральній формі», а не грошову підтримку, як це є зараз.

За даними ООН, станом на жовтень 2024 року в Європі загалом було 6 191 800 біженців з України. Найбільше українських біженців проживає в Німеччині (понад 1,1 млн людей), Польщі (958 тисяч) та Чехії (357 тисяч), кажуть у ЄС. Крім того, ще 560 200 біженців з України перебували за межами Європи.

У червні 2024 року Рада ЄС ухвалила рішення про продовження тимчасового захист у для українських біженців до 4 березня 2026 року.