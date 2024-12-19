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У разі припинення бойових дій на території України Чехія запропонує завершити надання тимчасового захисту українцям. Про це заявив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан під час остаточного схвалення парламентом чергової поправки до закону lex Ukrajina щодо продовження тимчасового захисту українських біженців. Про це пише idnes.cz.

«Наша пропозиція, яку ми сподіваємося реалізувати під час головування Польщі  полягає в тому, що в той момент, коли настане перемир'я або закінчиться війна, надання тимчасового захисту має припинитися. Люди, які перебувають на території Чехії в режимі тимчасового захисту, отримають своєрідний мораторій», – заявив він.

За його словами, тимчасовий захист має бути замінений стандартними механізмами, які працюють для громадян інших національностей, коли вони хочуть подати заяву на отримання будь-якого виду на проживання.

«Цей план готується. Для нього потрібна міжнародна підтримка, він має ґрунтуватися на рішеннях на європейському рівні», – сказав Ракушан, додавши, що рішення має бути узгоджено у першій половині наступного року.
ForUm

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