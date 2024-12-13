Лідер Китаю Сі Цзіньпін не приїде до Вашингтона на церемонію інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, куди його запросили. Про це із посиланням на джерела повідомив телеканал CBS News.



Очікується, що на церемонії, яка відбудеться 20 січня, будуть присутні посол Китаю в США та його дружина, що є стандартною практикою. До них можуть приєднатися й інші офіційні особи Китаю, але не Сі Цзіньпін, йдеться у повідомленні американського телеканалу.



Передане неофіційними каналами запрошення «застало Пекін зненацька», оскільки китайські чиновники «звикли до суворого протоколу і складної динаміки» в американо-китайських відносинах і залишилися в подиві намірів Трампа, зазначає CBS News.



Посольство Китаю у Вашингтоні відмовилося від коментарів. Команда Трампа не відповіла на прохання журналістів про коментар.

Напередодні CBS повідомив, що Дональд Трамп запросив Сі Цзіньпіна на інавгурацію невдовзі після того, як переміг на президентських виборах у США на початку листопада. Співрозмовники CBS додали, що команда Трампа обговорює можливість запросити на інавгурацію та інших світових лідерів, зокрема прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який неодноразово заявляв про себе як про політичного союзника Трампа.



Офіційно про запрошення китайського лідера на інавгурацію Трампа ніхто не повідомляв.



Дональд Трамп під час свого першого президентського терміну вів торгову війну із Китаєм. 26 листопада Трамп заявив про намір ввести відразу після своєї інавгурації високі мита та додаткові тарифи на всі без винятку китайські товари, які надходять до Сполучених Штатів. Пекін на тлі загроз заборонив експортувати до США низку товарів подвійного призначення.