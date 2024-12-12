Листування з особами, які пов'язані з працівниками ДБР, прокуратури області та митницею виявили в телефоні екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи.

Про це пише видання Главком із посиланням на дані судового реєстру.

Так, під час розгляду Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зупинилася на перегляді арештів телефона та ноутбуків підозрюваної.

"Як з’ясувалося, вказану техніку було вилучено під час обшуку помешкання сім’ї підозрюваної на підставі ухвали суду. Однак правоохоронцям не вдалось створити повну копію пам`яті мобільного телефону та скопіювати дані ряду додатків, які були виявлені в пам'яті пристрою під час його безпосереднього його огляду, у тому числі додатків Telegram, Signal та пошти", - пише видання.

Згідно з протоколом огляду телефону iPhone 14 Pro Max, що належав Тетяні Крупі, у застосунку Signal слідчі натрапили на чати з обліковими записами, які свідчать про зв'язки підозрюваної з працівниками ДБР, керівництвом прокуратури області, працівниками митниці.

У телефоні також були переписки Крупи з різними абонентами про оформлення документів щодо інвалідності та про відстрочку різним особам. Серед листування було знайдено заяву одного судді Хмельницького апеляційного суду на ім’я міністра охорони здоров’я про дозвіл на виїзд за межі України з метою лікування.

"Суд вважає, що наявні достатні підстави вважати, що все вилучене майно та документи відповідають ознакам речових доказів, тому підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів", - йдеться в ухвалі апеляційної інстанції.

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

10 жовтня Олександр Крупа — син Тетяни Крупи, звільнився за власним бажанням з посади начальника Управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що здійснить повторну повну перевірку декларації керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.

16 жовтня ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. Зокрема, журналіст навів перелік імен усіх прокурорів і описав застосовану злочинну схему.

Після скандалу президент Володимир Зеленський скликав засідання РНБО, за результатами якого генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку, а Кабмін затвердив план реформування МСЕК.

9 грудня 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення скаргу захисників колишньої очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. Їй продовжили строк запобіжного заходу.