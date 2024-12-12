Михайла Шатського, який був розробником крилатих ракет Х-69, ліквідували в Підмосковʼї.

Про це ЗМІ повідомили джерела в розвідці.

Першим про ліквідацію Шатського написав російський журналіст Олександр Невзоров. За його даними, стрілянина сталась в Котельниках Московської області.

Про цю стрілянину ще 10 грудня повідомляв російський канал «РЕН ТВ» — там, з посиланням на джерела, казали про замовне вбивство. Стрілець зник із місця події.

Шатський був заступником генерального конструктора, керівником відділу програмного забезпечення московського КБ «Марс».

Він займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня X-69 та впроваджував нові БПЛА.