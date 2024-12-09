У ніч з 5 на 6 грудня Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію в Керченській бухті. Морські дрони “Sea Baby” вступили в бій із російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами “Раптор”, які намагалися їх перехопити.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“Російські пілоти, які вважали себе мисливцями, самі стали здобиччю: морські дрони, оснащені крупнокаліберними кулеметами з автоматичним наведенням та автозахопленням цілей, завдали удару у відповідь”, – йдеться у повідомленні.

Згідно з перехопленим російським радіообміном, на бортах ворожих вертольотів є вбиті та поранені, а самі машини зазнали серйозних пошкоджень та потребують капітального ремонту.

Крім того, дрони успішно атакували баржу, яка перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту. Окупанти досі намагаються відновити цей стратегічний об’єкт після попередніх ударів.

“Результати спецоперації перевищують оприлюднену інформацію, однак деталі стануть відомі згодом”, – підкреслили в СБУ.