також у роздiлiАктуально
Прикордонна бригада "Гарт" отримала право сама, без ТЦК та СП, вести призов 6
Для карткових операцій українців введуть нові обмеження 20
Москва витратила на війну проти України вже понад 200 мільярдів доларів 40
У вечір Святого Миколая окупанти привітали українців авіабомбами 17
ЗСУ отримають тисячі ударних дронів 24
Меблі на замовлення ідеальне рішення для сучасного інтер’єру 5
Реєстрація і облік ТОВ: практичні поради для бізнесу в Києві 10
Какие товары может предложить современный военторг 13
Тепловизоры для охоты и военных незаменимый инструмент в условиях плохой видимости 13
Ремонт квартири для здачі в оренду: на що звернути увагу? 8
Односпальная кровать: ключевые критерии при выборе 15
Маркетплейс: особенности торговой площадки и принцип работы 13
Что такое криптовалюта Chainlink (LINK) и как она используется? 14
Зарядні станції EcoFlow: особливості та переваги EcoFlow Delta Max для вашого дому 36
Выбор металла для обручального кольца: золото или серебро? 12
В июле благодаря импорту Respublika Park удалось снизить использование украинской электроэнергии 20
Комфортне проживання у будинку для престарілих 20
Переваги ремонту авто професійними механіками 13

У ніч з 5 на 6 грудня Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію в Керченській бухті. Морські дрони “Sea Baby” вступили в бій із російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами “Раптор”, які намагалися їх перехопити.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“Російські пілоти, які вважали себе мисливцями, самі стали здобиччю: морські дрони, оснащені крупнокаліберними кулеметами з автоматичним наведенням та автозахопленням цілей, завдали удару у відповідь”, – йдеться у повідомленні.

Згідно з перехопленим російським радіообміном, на бортах ворожих вертольотів є вбиті та поранені, а самі машини зазнали серйозних пошкоджень та потребують капітального ремонту.

Крім того, дрони успішно атакували баржу, яка перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту. Окупанти досі намагаються відновити цей стратегічний об’єкт після попередніх ударів.

“Результати спецоперації перевищують оприлюднену інформацію, однак деталі стануть відомі згодом”, – підкреслили в СБУ.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

4