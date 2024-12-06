5 грудня 2024 року президент України Володимир Зеленський присвоїв нові генеральські звання трьом командувачам військ.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема звання генерал-майора було присвоєно бригадним генералам Трепаку Олександру Сергійовичу – командувачу Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Скибнюку Ігорю Анатолійовичу – командувачу Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Звання бригадного генерала було присвоєно полковника Паласу Миколі Дмитровичу – заступнику Командувача об’єднаних сил Збройних Сил України та полковнику Братішку Дмитру Володимировичу – командувачу військ оперативного командування “Схід” Сухопутних військ Збройних Сил України.

Олександр Трепак

Олександру Трепаку 48 років (позивний «Редут»). Кар’єру у війську розпочав у 1993 році, під час якої встиг обійняти низку посад у розвідувальних підрозділах.

Олександр Трепак в донецькому аеропорті.

З 2008 року Трепак проходив службу у лавах 3-го окремого полку спеціального призначення оперативного командування «Південь» Сухопутних військ, де став командиром загону спеціального призначення.

З 2014 року полковник Трепак брав участь в антитерористичній операції на сході України. В червні того ж року поблизу міста Бахмут група спеціального призначення на чолі з ним провела операцію з пошуку та евакуації тяжкопораненого командира Центру забезпечення бронетанковим озброєнням полковника Володимира Чобітка.

З 23 березня 2016 до 3 листопада 2020 року – командир 3-го окремого полку спеціального призначення Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Наприкінці 2020 року був призначений начальником штабу заступником командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. А 9 травня 2024 року був призначений командувачем Сил спеціальних операцій.

Ігор Скибнюк

Командувач Десантно-штурмових військ Збройних Сил України — Ігор Скибюк. Фото: 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ.

Розпочав службу у 1998 році у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді на посаді командира взводу. Станом на 2022 рік командував 80 окремою десантно-штурмовою бригадою.

Був призначений на посаду заступника командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України. А 11 лютого 2024 року став командувачем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Микола Палас

Микола Палас. Фото з мережі

Закінчив Одеський інститут сухопутних військ у 2001 році. Після цього служив у 25-й окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

У з 2018 року до 2021 командував новосформованою 35-ї окремою бригадою морської піхоти. Починаючи з 2021 став заступником командувача морської піхоти Військово-Морських сил Збройних сил України.

Братишко Дмитро

Дмитро Братишко. Фото Новинарня

У 2015-2018 роках служив заступником командира 80 окремої десантно-штурмової бригади. У 2018-2021 роках командував Литовсько-польсько-українською бригадою.

У 2022 році очолював 95-ту окрему десантно-штурмову Поліську бригаду, пізніше став начальником штабу – заступником командувача Десантно-штурмових військ.