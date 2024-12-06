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У День Святого Миколая рф атакувала Запоріжжя та Кривий Ріг. де загинули люди і багато поранених.

Рятувальники у суцільному диму та посеред відкритого вогню розшукують тих, хто міг втратити свідомість і залишитись у небезпеці.

Поліція та ДСНС опублікували жахливі кадри пожежі та руйнувань на місці влучать рашистських ракет.

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар московитів по Кривому Рогу і Запоріжжю ввечері 6 грудня, він вважає, що слова з Кремля нічого не значать, але її бомби й ракети все кажуть дуже красномовно: "У вечір Святого Миколая авіабомби по Запоріжжю — просто по СТО, по машинах із людьми. Станом на зараз відомо про чотирьох поранених, усім надається допомога. В переліку загиблих — дев’ять людей".

"Ракетний удар по Кривому Рогу — по звичайній міській будівлі. Сімнадцять поранених. Двоє загинули. І це тільки два російських удари по двох українських містах за один день", — розповів про ще один день війни і плату українців за рашистську агресію президент.

У ДСНС кажуть про 10 загиблих та понад 20 постраждалих мирних мешканцях. Серед постраждалих і 4-місячна дівчинка.

Зеленський зазначив, що ватажку рашистів Путіну не потрібен реальний мир:

"Йому потрібна тільки можливість ось так робити з будь-якою країною — бомбами, ракетами, усім іншим насильством".

Окупаційні війська увечері 6 грудня завдали удари по Кривому Рогу та Запоріжжю, у містах зростає кількість загиблих та поранених, серед них — діти.
ForUm

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