Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга й державний секретар США Ентоні Блінкен під час переговорів у штаб-квартирі НАТО скоординують кроки після президентських виборів у США, а також обговорять подальшу підтримку Києва.

"Сьогодні маємо можливість скоординувати кроки після президентських виборів у Сполучених Штатах. Україна завжди мала сильну двопартійну підтримку. Ми підтримуємо контакти з обома партіями й працюємо як з обраним президентом і його командою, так і з адміністрацією, що йде. Оборона України не може бути відкладена на потім", - сказав він перед початком переговорів з Блінкеном у Брюсселі.

Сибіга наголосив, що Україна потребує кращого захисту для людей вже зараз, а не пізніше, і тому треба прискорити ухвалення всіх критично важливих рішень.

"Сьогодні наша розмова буде присвячена цим питанням. Сьогодні ми обговоримо обороноздатність України, зміцнення нашого повітряного щита напередодні зими, євроатлантичні прагнення України, а також зусилля щодо досягнення всеосяжного, справедливого й міцного миру для України", - розповів глава МЗС.

Окремо він наголосив, що лідерство США має вирішальне значення для відновлення справедливого й міцного миру в Україні.

"Упевнений, що можемо розраховувати на постійну підтримку США й подальші рішучі кроки", - додав глава української дипломатії.

Він зазначив, що "маємо зупинити агресора за допомогою сили зброї, санкцій і дипломатії", і цей момент є критичним.

"Якщо ми хочемо забезпечити довгостроковий мир і стабільність у Європі, Азії та на Близькому Сході, маємо змусити Росію припинити свою агресію. Для цього нам потрібно більше єдності й сильних рішень. Поступки не спрацюють. Спрацює сила", - закликав Сибіга.

Також він відзначив особисті зусилля й лідерство Блінкена в підтримці України.