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Норвегія підтримує набуття незабаром Україною повноправного членства в НАТО.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це у Монреалі заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

“Я вірю в Україну як у майбутнього члена НАТО”, - сказав Ейде.

 

Він наголосив, що підтримує План перемоги України, перший пункт якого передбачає офіційне запрошення України до НАТО.

“Разом із партнерами ми спробуємо зрозуміти як саме і коли цей план втілиться. На нашу думку, у майбутньому, після завершення цієї війни, гарантувати збереження суверенітету й незалежності України можливо, включивши Україну до європейських та трансатлантичних інститутів, у тому числі НАТО”, - зазначив міністр.

Ейде додав, що підтримує перетворення України на “партнера й союзника, спроможного допомогти разом відстоювати спільні інтереси”.
ForUm

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