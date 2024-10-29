Президентка Швейцарії Віола Амгерд у понеділок, 28 жовтня, заявила, що виступає за перегляд заборони, яка наразі перешкоджає реекспорту зброї швейцарського виробництва з інших країн в Україну.

Її слова цитує Reuters, передає "Європейська правда".

На думку Амгерд, ембарго на реекспорт зброї шкодить промисловості та безпеці країни.

"Особисто я вважаю, що ми повинні зробити крок вперед для нашої промисловості. Це стає важко, тому що такі країни, як Нідерланди, вирішили не купувати (зброї, – ред.) в Швейцарії, оскільки реекспорт не є вільним, і я це розумію", – заявила вона.

Водночас вона додала, що Швейцарія, яка виступає мирним посередником у глобальних конфліктах, ніколи не постачатиме зброю безпосередньо до країни, яка перебуває у стані війни.

За словами президентки, Швейцарії потрібно більше інвестувати в безпеку в Європі, чого "за останні 30 років" країна не робила достатньо. Вона підкреслила, що планує зміцнювати зв’язки з партнерами, включаючи НАТО.

Журналісти відзначили, що заклики до Берну порушити традиційну позицію нейтралітету зростають як вдома, так і за кордоном після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Парламент Швейцарії рекомендував пом’якшити правила щодо реекспорту зброї, проте уряд відмовився це робити.