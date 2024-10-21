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Послуга електронного бронювання через портал "Дія", запущена в середині липня цього року, тимчасово закрита через аудит заброньованих, таке офіційне повідомлення з'явилося на порталі.

"Послуга тимчасово закрита. До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних. Повідомимо про відновлення сервісу, тож стежте за оновленнями", - йдеться в інформації.

У чаті під навчальним відео на запитання про можливість отримання броні за заявкою, поданою 17 жовтня, "Дія" радить чекати на результат бронювання.

Як повідомлялося, користувачі "Дії", які намагаються пройти процедуру електронного бронювання, з початку жовтня почали скаржитися, що подані заявки досі відпрацьовуються. У свою чергу "Дія" повідомила, що новий термін обробки заявок становить три дні замість колишніх приблизно 10 хвилин.
ForUm

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