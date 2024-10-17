У п'ятницю, 18 жовтня, на більшій частині України буде сухо, лише у східних, Дніпропетровській областях, у Криму та Приазов'ї пройде невеликий дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

Уночі в західних, північних і центральних (крім Дніпропетровської) областях сильні заморозки (у повітрі) 0-3°, на решті території температура 3-8° тепла (в Одеській і Миколаївській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°); температура вдень в Україні 7-12° тепла, на Закарпатті до 15°.

Вночі та вранці в західних Житомирській та Вінницькій областях місцями туман. Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві в п'ятницю, 18 жовтня, також без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с, уночі заморозки 0-2°, температура вдень 8-10° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 18 жовтня найвища температура вдень була 23,1° у 2018 р., найнижча вночі -5,3° у 1976 р.

У суботу, 19 жовтня, невеликий дощ очікується тільки в південно-східній частині України. Вночі та вранці в західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями туман. Вітер північно-східний із переходом на північно-західний, у західних областях південно-східний, 3-8 м/с.

Уночі в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській області сильні заморозки (у повітрі) 0-5°, у Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській області 19 жовтня на поверхні ґрунту, на решті території температура 1-6° тепла; температура вдень 7-12° тепла, на Закарпатті 11-16°, у східних областях 4-9°.